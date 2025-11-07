Oswal Agro Mills stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Oswal Agro Mills hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,150 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 73,59 Prozent auf 47,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at