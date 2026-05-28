Oswal Agro Mills verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Oswal Agro Mills lud am 26.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,40 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 4,70 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Oswal Agro Mills 46,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 95,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,02 Milliarden INR umgesetzt worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,640 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oswal Agro Mills 8,41 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 78,48 Prozent auf 375,74 Millionen INR. Im Vorjahr hatte Oswal Agro Mills 1,75 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at