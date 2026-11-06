Oswal Agro Mills: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Oswal Agro Mills präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,81 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oswal Agro Mills 0,130 INR je Aktie eingenommen.

Oswal Agro Mills hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 137,9 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 191,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 47,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at