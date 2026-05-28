Oswal Greentech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oswal Greentech präsentierte am 26.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Oswal Greentech vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,24 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 343,5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 270,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,430 INR. Im Vorjahr waren 0,330 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,05 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 27,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 826,85 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at