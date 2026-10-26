Oswal Yarns gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Oswal Yarns hat am 24.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,10 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,040 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,73 Prozent zurück. Hier wurden 3,9 Millionen INR gegenüber 4,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at