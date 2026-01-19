Oswal Yarns präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Oswal Yarns lud am 17.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Oswal Yarns vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 42,44 Prozent zurück. Hier wurden 4,2 Millionen INR gegenüber 7,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at