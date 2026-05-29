Oswal Yarns stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Oswal Yarns hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Oswal Yarns vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 2,3 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 60,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oswal Yarns 5,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,310 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oswal Yarns -0,300 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 30,78 Prozent auf 13,72 Millionen INR. Im Vorjahr hatte Oswal Yarns 19,82 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at