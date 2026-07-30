Oswal Yarns verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Oswal Yarns hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Oswal Yarns ein Ergebnis je Aktie von -0,070 INR vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Oswal Yarns 3,9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at