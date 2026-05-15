Osyka gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Osyka präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD gegenüber -0,150 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at