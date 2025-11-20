|
OT Logistics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
OT Logistics ließ sich am 18.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OT Logistics die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
OT Logistics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,48 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,640 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,33 Prozent auf 62,8 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel hatte OT Logistics 73,3 Millionen PLN umgesetzt.
