OT Logistics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

OT Logistics äußerte sich am 22.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

OT Logistics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,48 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,760 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,03 Prozent auf 67,0 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 63,2 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at