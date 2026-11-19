OT Logistics hat am 17.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,480 PLN je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 84,4 Millionen PLN gegenüber 62,8 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at