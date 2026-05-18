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18.05.2026 06:31:29
Ota Floriculture Auction legte Quartalsergebnis vor
Ota Floriculture Auction stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 5,41 JPY gegenüber 11,96 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 900,0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 977,5 Millionen JPY umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 16,17 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 43,57 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 3,66 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,86 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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