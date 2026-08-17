Ota Floriculture Auction stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ota Floriculture Auction hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 7,75 JPY gegenüber -3,080 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 963,0 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 787,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at