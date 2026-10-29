Otake: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Otake hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 57,22 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Otake noch ein Gewinn pro Aktie von 67,24 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,29 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 224,16 JPY. Im letzten Jahr hatte Otake einen Gewinn von 216,41 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,06 Prozent auf 35,65 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 32,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at