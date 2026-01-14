|
14.01.2026 06:31:28
Otake hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Otake präsentierte am 13.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 82,58 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 68,14 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,04 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,55 Milliarden JPY in den Büchern standen.
