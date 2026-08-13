Otani Kogyo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Otani Kogyo gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 70,74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 108,91 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,79 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,01 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at