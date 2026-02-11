Otani Kogyo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Otani Kogyo hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 144,46 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Otani Kogyo 159,64 JPY je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,90 Prozent auf 1,86 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at