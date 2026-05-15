Otani Kogyo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Otani Kogyo hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 76,07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 43,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,79 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 6,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurden 381,21 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Otani Kogyo 473,79 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Otani Kogyo im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 4,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,53 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 7,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at