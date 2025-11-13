Otani Kogyo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Otani Kogyo hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 51,77 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Otani Kogyo noch ein Gewinn pro Aktie von 106,14 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Otani Kogyo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,87 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at