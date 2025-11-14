OTC Markets Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

OTC Markets Group hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 28,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at