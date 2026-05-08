OTC Markets Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

OTC Markets Group lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,59 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OTC Markets Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,4 Millionen USD im Vergleich zu 29,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at