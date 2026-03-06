OTC Markets Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

OTC Markets Group hat am 04.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,76 USD, nach 0,600 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat OTC Markets Group mit einem Umsatz von insgesamt 31,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,75 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,58 USD beziffert. Im Vorjahr hatte OTC Markets Group 2,26 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 121,33 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte OTC Markets Group 107,88 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at