OTC Markets Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

OTC Markets Group hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD gegenüber 0,600 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OTC Markets Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,6 Millionen USD im Vergleich zu 29,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at