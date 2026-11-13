OTC Markets Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

OTC Markets Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,710 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat OTC Markets Group 30,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 30,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at