OTE Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OTE Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OTE Group 0,200 EUR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,30 Prozent auf 855,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte OTE Group 913,3 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at