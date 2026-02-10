OTEC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OTEC stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 54,31 JPY, nach 61,39 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

