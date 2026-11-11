OTEC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OTEC hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 47,20 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 53,80 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 8,24 Milliarden JPY gegenüber 8,12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at