OTEC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OTEC äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 53,80 JPY, nach 28,75 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 8,12 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte OTEC 6,71 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at