OTG Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OTG Acquisition A hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at