OTG Acquisition legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

OTG Acquisition präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at