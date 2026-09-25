Market Leader Aktie
WKN DE: A0RCHT / ISIN: US57056R1032
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25.09.2026 20:36:01
Otis Stock Is Near Its 52-Week Low. Is This Margin-Pressured Market Leader a Long-Term Buy?
Discover why Otis Worldwide (NYSE: OTIS) trades near its 52-week low despite a durable, razor-and-blades elevator service model and steady cash flow potential. Watch the video below to see how margin pressures and China weakness shape the investment debate.
*This video was published on Sep. 21, 2026.
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