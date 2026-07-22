Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A2P1UZ / ISIN: US68902V1070
|
22.07.2026 12:16:30
Otis Worldwide Corp Q2 Profit Advances
(RTTNews) - Otis Worldwide Corp (OTIS) released earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $428 million, or $1.12 per share. This compares with $393 million, or $0.99 per share, last year.
Excluding items, Otis Worldwide Corp reported adjusted earnings of $389 million or $1.01 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.3% to $3.859 billion from $3.595 billion last year.
Otis Worldwide Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $428 Mln. vs. $393 Mln. last year. -EPS: $1.12 vs. $0.99 last year. -Revenue: $3.859 Bln vs. $3.595 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.01 To $ 4.05 Full year revenue guidance: $ 15.1 B To $ 15.3 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Otis Worldwide gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.05.26
|S&P 500-Papier Otis Worldwide-Aktie: Über diese Dividende können sich Otis Worldwide-Aktionäre freuen (finanzen.at)
|
21.04.26
|Ausblick: Otis Worldwide öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: Otis Worldwide öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.03.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.