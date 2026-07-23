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23.07.2026 06:31:29
Otis Worldwide: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Otis Worldwide hat am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,990 USD je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent auf 3,86 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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