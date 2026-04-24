Otis Worldwide gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Otis Worldwide hat am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 3,57 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,35 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at