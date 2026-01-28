Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A2P1UZ / ISIN: US68902V1070
|
28.01.2026 12:35:32
Otis Worldwide Q4 Adj. EPS Meets Estimates, But Sales Miss; Guides FY26 Sales In Line With View
(RTTNews) - Otis Worldwide Corp. (OTIS) reported Wednesday that net income attributable to Otis for the fourth quarter grew to $374 million or $0.95 per share from $337 million or $0.84 per share in the prior-year quarter.
Excluding items, adjusted earnings for the quarter was $1.03 per share, compared to $0.93 per share in the year-ago quarter.
Net sales for the quarter increased 3 percent to $3.80 billion from $3.68 billion in the same quarter last year. Organic sales growth was 1 percent.
On average, analysts polled were expecting the company to report earnings of $1.03 per share in revenues of $3.87 billion for the quarter. Analysts typically exclude one-time items.
Looking ahead to fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings growth in the mid to high single digits on net sales between $15.0 billion to $15.3 billion, with organic sales growth in the low to mid-single digits. The Street is looking $4.45 per share on net sales of $15.26 billion for the year.
In Wednesday's pre-market trading, OTIS is trading on the NYSE at $89.94, down $0.61 or 0.68 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
