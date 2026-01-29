Otis Worldwide stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Otis Worldwide hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,840 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,80 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,68 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,50 USD. Im Vorjahr hatte Otis Worldwide 4,07 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Otis Worldwide in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,43 Milliarden USD im Vergleich zu 14,26 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at