29.01.2026 06:31:29

Otis Worldwide stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Otis Worldwide hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,840 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,80 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,68 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,50 USD. Im Vorjahr hatte Otis Worldwide 4,07 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Otis Worldwide in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,43 Milliarden USD im Vergleich zu 14,26 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Wall Street tiefer erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. An der Wall Street dürfte es abwärts gehen. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen