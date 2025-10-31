Otis Worldwide verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Otis Worldwide hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,69 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Otis Worldwide 3,55 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at