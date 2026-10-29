Otis Worldwide veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Otis Worldwide hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3,91 Milliarden USD gegenüber 3,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at