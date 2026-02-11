Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,53 TRY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi ein EPS von -5,870 TRY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 21,03 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 68,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,46 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 12,160 TRY. Im Vorjahr waren -25,870 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi im vergangenen Geschäftsjahr 51,96 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi 33,89 Milliarden TRY umsetzen können.

