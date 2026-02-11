11.02.2026 06:31:28

Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,53 TRY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi ein EPS von -5,870 TRY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 21,03 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 68,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,46 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 12,160 TRY. Im Vorjahr waren -25,870 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi im vergangenen Geschäftsjahr 51,96 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi 33,89 Milliarden TRY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne grosse Ausschläge. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen