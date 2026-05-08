Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -13,34 TRY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi ein EPS von -3,860 TRY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,55 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,96 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at