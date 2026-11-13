OTP Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OTP Bank ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OTP Bank die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,89 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 4,04 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at