OTP Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

OTP Bank hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,93 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,79 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat OTP Bank im vergangenen Quartal 4,19 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OTP Bank 3,40 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at