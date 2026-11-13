OTP Bank legte Quartalsergebnis vor

OTP Bank hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,03 Milliarden USD – ein Plus von 13,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OTP Bank 3,56 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at