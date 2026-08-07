OTP Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

OTP Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

OTP Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,79 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,19 Milliarden USD – ein Plus von 23,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OTP Bank 3,40 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at