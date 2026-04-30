OTS: abcfinance GmbH / abcfinance verteidigt Spitzenplatz und bleibt unter ...

abcfinance verteidigt Spitzenplatz und bleibt unter den besten

B2B-Serviceanbietern Deutschlands (FOTO)

Köln (ots) -

- 2. Platz beim Wettbewerb "TOP SERVICE Deutschland" 2026

- Auszeichnung basiert auf Kundenfeedback und unabhängiger Expertenanalyse

- Mehrfach prämierte Kundenorientierung erneut bestätigt

Die abcfinance GmbH zählt auch 2026 wieder zu den führenden B2B-Dienstleistern

in Deutschland. Im Wettbewerb "TOP SERVICE Deutschland" erreichte das

Unternehmen erneut den 2. Platz. Damit setzt abcfinance seine Erfolgsserie der

vergangenen Jahre fort. Nach dem 1. Platz im Jahr 2024 sowie dem 2. Platz im

Jahr 2025 gehört das Unternehmen erneut zu den besten B2B-Serviceanbietern

Deutschlands.

Kundenfeedback und Expertenanalyse als Maßstab

Die Auszeichnung würdigt Unternehmen mit einer besonders hohen

Kundenorientierung und Servicequalität. Grundlage der Bewertung sind sowohl

unabhängige Expertenanalysen als auch das direkte Feedback von Kundinnen und

Kunden. Mit der erneuten Spitzenplatzierung bestätigt abcfinance seine

konsequente Ausrichtung auf exzellenten Kundenservice.

Service als strategischer Erfolgsfaktor

"Unser Anspruch ist es, unsere Kunden nicht nur zu begleiten, sondern aktiv zum

Erfolg ihres Geschäfts beizutragen - mit individuellen Finanzierungslösungen und

einem Service, der wirklich entlastet", sagt Simon Wieland, Geschäftsführer von

abcfinance. Gerade in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld gewinnt

partnerschaftliche Zusammenarbeit zunehmend an Bedeutung. abcfinance setzt dabei

auf die Kombination aus persönlicher Beratung, Branchenverständnis und digitalen

Lösungen, um Unternehmen im Mittelstand nachhaltig zu unterstützen.

Einer der wichtigsten Service-Benchmarks in Deutschland

Die Auszeichnung "TOP SERVICE Deutschland" wird jährlich von der CR Management

Consulting GmbH in Kooperation mit dem Handelsblatt sowie der Universität

Mannheim vergeben. Die Bewertung basiert auf einem wissenschaftlich fundierten

Verfahren. Neben der Befragung von Kunden zur Servicezufriedenheit werden auch

interne Prozesse und die strukturelle Verankerung von Kundenorientierung im

Unternehmen analysiert. Grundlage ist das sogenannte Fokus-Modell.

Über abcfinance GmbH

1976 als spezialisierter Finanzdienstleister der Wilh. Werhahn KG gegründet,

konzentriert sich abcfinance von Anfang an auf die Finanzierungsbedürfnisse

mittelständischer Unternehmen. Mit Finanzierungskonzepten aus den Bereichen

Factoring, Leasing und Absatzfinanzierung unterstützt abcfinance diese

Unternehmen dabei, die eigene Liquidität zu sichern, die Planungssicherheit zu

erhöhen und Wachstumschancen wahrzunehmen - und das mit maßgeschneiderten,

branchenspezifischen Lösungen. Die abcfinance GmbH heute: Rund 738 Mitarbeiter

arbeiten an insgesamt 12 Standorten in Deutschland und Österreich. Mit Sitz in

Köln bildet der Finanzdienstleister ein leistungsfähiges Netzwerk aus

Spezialisten. Mit der abcbank verfügt abcfinance über ein Kreditinstitut, das

auf die Refinanzierung von Forderungen aus Leasing- und Factoringgeschäften

spezialisiert ist. Der Name abcfinance steht für Stabilität und Zuverlässigkeit

- ob im Umgang mit Kunden oder in der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern.

http://www.abcfinance.de/

Pressekontakt:

Isabell Aldag

PR & Marketing Manager

abcfinance GmbH

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