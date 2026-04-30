|
30.04.2026 15:17:38
OTS: abcfinance GmbH / abcfinance verteidigt Spitzenplatz und bleibt unter ...
abcfinance verteidigt Spitzenplatz und bleibt unter den besten
B2B-Serviceanbietern Deutschlands (FOTO)
Köln (ots) -
- 2. Platz beim Wettbewerb "TOP SERVICE Deutschland" 2026
- Auszeichnung basiert auf Kundenfeedback und unabhängiger Expertenanalyse
- Mehrfach prämierte Kundenorientierung erneut bestätigt
Die abcfinance GmbH zählt auch 2026 wieder zu den führenden B2B-Dienstleistern
in Deutschland. Im Wettbewerb "TOP SERVICE Deutschland" erreichte das
Unternehmen erneut den 2. Platz. Damit setzt abcfinance seine Erfolgsserie der
vergangenen Jahre fort. Nach dem 1. Platz im Jahr 2024 sowie dem 2. Platz im
Jahr 2025 gehört das Unternehmen erneut zu den besten B2B-Serviceanbietern
Deutschlands.
Kundenfeedback und Expertenanalyse als Maßstab
Die Auszeichnung würdigt Unternehmen mit einer besonders hohen
Kundenorientierung und Servicequalität. Grundlage der Bewertung sind sowohl
unabhängige Expertenanalysen als auch das direkte Feedback von Kundinnen und
Kunden. Mit der erneuten Spitzenplatzierung bestätigt abcfinance seine
konsequente Ausrichtung auf exzellenten Kundenservice.
Service als strategischer Erfolgsfaktor
"Unser Anspruch ist es, unsere Kunden nicht nur zu begleiten, sondern aktiv zum
Erfolg ihres Geschäfts beizutragen - mit individuellen Finanzierungslösungen und
einem Service, der wirklich entlastet", sagt Simon Wieland, Geschäftsführer von
abcfinance. Gerade in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld gewinnt
partnerschaftliche Zusammenarbeit zunehmend an Bedeutung. abcfinance setzt dabei
auf die Kombination aus persönlicher Beratung, Branchenverständnis und digitalen
Lösungen, um Unternehmen im Mittelstand nachhaltig zu unterstützen.
Einer der wichtigsten Service-Benchmarks in Deutschland
Die Auszeichnung "TOP SERVICE Deutschland" wird jährlich von der CR Management
Consulting GmbH in Kooperation mit dem Handelsblatt sowie der Universität
Mannheim vergeben. Die Bewertung basiert auf einem wissenschaftlich fundierten
Verfahren. Neben der Befragung von Kunden zur Servicezufriedenheit werden auch
interne Prozesse und die strukturelle Verankerung von Kundenorientierung im
Unternehmen analysiert. Grundlage ist das sogenannte Fokus-Modell.
Über abcfinance GmbH
1976 als spezialisierter Finanzdienstleister der Wilh. Werhahn KG gegründet,
konzentriert sich abcfinance von Anfang an auf die Finanzierungsbedürfnisse
mittelständischer Unternehmen. Mit Finanzierungskonzepten aus den Bereichen
Factoring, Leasing und Absatzfinanzierung unterstützt abcfinance diese
Unternehmen dabei, die eigene Liquidität zu sichern, die Planungssicherheit zu
erhöhen und Wachstumschancen wahrzunehmen - und das mit maßgeschneiderten,
branchenspezifischen Lösungen. Die abcfinance GmbH heute: Rund 738 Mitarbeiter
arbeiten an insgesamt 12 Standorten in Deutschland und Österreich. Mit Sitz in
Köln bildet der Finanzdienstleister ein leistungsfähiges Netzwerk aus
Spezialisten. Mit der abcbank verfügt abcfinance über ein Kreditinstitut, das
auf die Refinanzierung von Forderungen aus Leasing- und Factoringgeschäften
spezialisiert ist. Der Name abcfinance steht für Stabilität und Zuverlässigkeit
- ob im Umgang mit Kunden oder in der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern.
http://www.abcfinance.de/
Pressekontakt:
Isabell Aldag
PR & Marketing Manager
abcfinance GmbH
Mobil: +49 (0) 160 3384867
Mail: mailto:presse@abcfinance.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73429/6266453
OTS: abcfinance GmbH
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!