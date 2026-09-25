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25.09.2026 12:17:38
OTS: Acxiom / Kaufkraft in Deutschland 2026: Steigende Einkommen schaffen ...
Kaufkraft in Deutschland 2026: Steigende Einkommen schaffen neue
Spielräume (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Das Customer-Intelligence-Unternehmen Acxiom
veröffentlicht seine jährliche, regionalisierte Kaufkraftanalyse für Kunden aus
verschiedensten Branchen - darunter Automotive, Finanzdienstleistungen,
Gesundheitswesen, Telekommunikation, Tourismus, Einzelhandel sowie Technologie
und Consumer Electronics.
Die Gesamtkaufkraft in Deutschland steigt auf 2.464 Milliarden Euro, was einem
Zuwachs von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die durchschnittliche
Kaufkraft pro Kopf liegt bei 29.072 Euro - ein Anstieg von 1.147 Euro gegenüber
2025.
Als Grundlage für die Fortschreibung nutzt Acxiom unter anderem die
Gemeinschaftsdiagnose führender Wirtschaftsforschungsinstitute, die für 2026
eine positive Einkommensentwicklung erwartet. (1) Die Entwicklung der Kaufkraft
wird durch ein Spannungsfeld geprägt: Während Einkommen durch Lohnsteigerungen
und staatliche Transferleistungen - insbesondere Renten - wachsen, bleibt die
gesamtwirtschaftliche Dynamik schwach.
Geopolitische Unsicherheiten, volatile Energiepreise und strukturelle
Herausforderungen in wichtigen Industriezweigen belasten die wirtschaftliche
Entwicklung und dämpfen die Konsumstimmung.
Trotz steigender verfügbarer Einkommen bleiben viele Haushalte bei größeren
Ausgaben vorsichtig. Finanzielle Sicherheit hat für sie Vorrang; auf
wirtschaftliche Risiken reagieren sie ähnlich zurückhaltend wie im Vorjahr.
Bei einer Inflationsrate von rund 2,8 Prozent liegt der Preisanstieg unterhalb
des Einkommenswachstums, sodass die reale Kaufkraft im Jahr 2026 erneut leicht
zunimmt.
Regionale Kaufkraft in Deutschland: Deutliche Unterschiede zwischen
Bundesländern
Das regionale Muster bleibt klar ausgeprägt: Zwischen Bundesländern, Kreisen und
Gemeinden zeigen sich weiterhin große Kaufkraftunterschiede.
Im Bundesländervergleich liegt Bayern mit 31.326 Euro pro Kopf und einem
Kaufkraftindex von 107,8 an der Spitze. Hamburg folgt mit 31.253 Euro pro Kopf
und einem Index von 107,5 knapp dahinter. Baden-Württemberg steht mit 30.942
Euro und einem Index von 106,4 auf Platz drei.
Über dem Bundesdurchschnitt von 29.072 Euro liegen außerdem Hessen,
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Die übrigen Bundesländer verbleiben
unter dem Bundesdurchschnitt von 29.072 Euro pro Einwohner. Schlusslicht bleibt
Mecklenburg-Vorpommern mit 25.157 Euro pro Kopf und einem Index von 86,5.
Kaufkraft der Bundesländer 2026
Bundesland: Private Kaufkraft pro Kopf (in EUR); Index
Bayern: 31.326; 107,8
Hamburg: 31.253; 107,5
Baden-Württemberg: 30.942; 106,4
Hessen: 30.075; 103,5
Rheinland-Pfalz: 29.458; 101,3
Schleswig-Holstein: 29.221; 100,5
Niedersachsen: 28.699; 98,7
Saarland: 28.659; 98,6
Nordrhein-Westfalen: 28.409; 97,7
Brandenburg: 27.427; 94,3
Berlin: 26.914; 92,6
Sachsen: 25.921; 89,2
Thüringen: 25.776; 88,7
Sachsen-Anhalt: 25.726; 88,5
Bremen: 25.701; 88,4
Mecklenburg-Vorpommern: 25.157; 86,5
Deutschland: 29.072; 100,0
Kaufkraft auf Kreisebene: Hohe Werte im Umfeld wirtschaftsstarker Zentren
Der Landkreis Starnberg behauptet mit 39.314 Euro pro Kopf und einem Index von
135,2 seine Spitzenposition unter den Kreisen und kreisfreien Städten. Es folgen
der Kreis München mit 39.107 Euro pro Kopf und einem Index von 134,5 sowie der
Hochtaunuskreis mit 36.813 Euro und einem Index von 126,6.
Die Top 10 der kaufkraftstärksten Regionen konzentrieren sich weiterhin stark
auf den Großraum München. Neben Starnberg und dem Kreis München zählen
Ebersberg, Fürstenfeldbruck und Dachau dazu. Ergänzt wird das Spitzenfeld durch
den Hochtaunuskreis, den Main-Taunus-Kreis, die Stadt Erlangen und den Kreis
Böblingen.
Kaufkraft der Top 10 kreisfreien Städte und Landkreise 2026
Stadt/Landkreis: Private Kaufkraft pro Kopf (in EUR); Index
Starnberg: 39.314; 135,2
Kreis München: 39.107; 134,5
Hochtaunuskreis: 36.813; 126,6
München: 36.758; 126,4
Ebersberg: 36.485; 125,5
Main-Taunus-Kreis: 36.136; 124,3
Fürstenfeldbruck: 35.598; 122,4
Erlangen: 34.412; 118,4
Böblingen: 34.117; 117,4
Dachau: 33.723; 116,0
Am unteren Ende der Rangliste befinden sich unverändert Duisburg, Bremerhaven
und Gelsenkirchen mit Pro-Kopf-Einkommen von 23.766, 23.004 und 22.852 Euro,
deren Kaufkraft deutlich unter dem bundesdeutschen Durchschnitt liegt.
Kaufkraft in Großstädten: Unterschiedliche wirtschaftliche Ausgangslagen
München führt mit 36.758 Euro pro Kopf und einem Index von 126,4 die Liste der
Großstädte an, gefolgt von Düsseldorf mit 32.337 Euro und Stuttgart mit 32.087
Euro. Auch Frankfurt am Main mit 31.594 Euro und Hamburg mit 31.253 Euro
erreichen deutlich überdurchschnittliche Werte, was ihre Position als
wirtschaftlich starke Metropolen unterstreicht.
Nürnberg, Köln und Hannover übersteigen mit Werten zwischen 29.383 Euro und
31.052 Euro den bundesdeutschen Durchschnitt. Die Kaufkraftindizes liegen
zwischen 101,1 und 106,8 Punkten.
Städte wie Essen, Berlin und Dresden liegen mit Kaufkraftwerten von 26.852 Euro
bis 27.580 Euro unter dem Durchschnitt, genauso wie Dortmund, Bremen und Leipzig
mit Werten von 25.178 Euro bis 26.322 Euro. Duisburg bildet mit einer
Pro-Kopf-Kaufkraft von 23.766 Euro und 81,7 Indexpunkten das Schlusslicht.
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass sich wirtschaftliche Stärke und
Einkommensniveau auch innerhalb urbaner Räume stark unterscheiden.
Kaufkraft der Großstädte 2026
Großstadt: Private Kaufkraft pro Kopf (in EUR); Index
München: 36.758; 126,4
Düsseldorf: 32.337; 111,2
Stuttgart: 32.087; 110,4
Frankfurt am Main: 31.594; 108,7
Hamburg: 31.253; 107,5
Nürnberg: 31.052; 106,8
Köln: 29.602; 101,8
Hannover: 29.383; 101,1
Essen: 27.580; 94,9
Berlin: 26.914; 92,6
Dresden: 26.852; 92,4
Dortmund: 26.322; 90,5
Bremen: 26.259; 90,3
Leipzig: 25.178; 86,6
Duisburg: 23.766; 81,7
Grünwald führt die Gemeinden ab 1.000 Einwohnern als kaufkraftstärkste Gemeinde
an
Unter den Gemeinden ab 1.000 Einwohnern (2) führt Grünwald in Bayern mit 68.852
Euro pro Kopf und einem Indexwert von 236,8 das Ranking an. Auf den weiteren
Spitzenplätzen folgen Gräfelfing mit 49.620 Euro und einem Index von 170,7 und
Pullach im Isartal mit 49.423 Euro. Ebenfalls in den Top 10 liegen Strande,
Königstein im Taunus, Wohltorf, Achterwehr, Rosenberg, Berg und Ahorn. Die
höchste Kaufkraft in den neuen Bundesländern verzeichnet Kleinmachnow bei Berlin
mit 39.058 Euro und einem Indexwert von 134,3.
Kaufkraft der Gemeinden ab 1.000 Einwohnern 2026
Gemeinden: Private Kaufkraft pro Kopf (in EUR); Index
Grünwald: 68.852; 236,8
Gräfelfing: 49.620; 170,7
Pullach im Isartal: 49.423; 170,0
Strande: 49.136; 169,0
Königstein im Taunus: 48.997; 168,5
Wohltorf: 47.919; 164,8
Achterwehr: 44.717; 153,8
Rosenberg: 44.562; 153,3
Berg: 44.531; 153,2
Ahorn: 43.839; 150,8
Berechnungsbasis der Kaufkraft:
Mit dem Kaufkraftindex vergleicht Acxiom die Pro-Kopf-Einkommen einer Region mit
dem durchschnittlichen Wert für ganz Deutschland. Die private Kaufkraft
entspricht dem "verfügbaren Einkommen", wie es das Statistische Bundesamt
definiert. Sieumfasst sämtliche Nettoeinkünfte aus unterschiedlichen Quellen am
Wohnort. Dazu zählen unter anderem Löhne und Gehälter, Renten sowie staatliche
Transferleistungen.
Die Berechnung basiert auf amtlichen Statistiken, insbesondere der Lohn- und
Einkommensteuerstatistik, sowie Daten der Bundesagentur für Arbeit und weiteren
relevanten Quellen. Diese werden mit aktuellen Konjunkturprognosen kombiniert
und modellbasiert fortgeschrieben und zu einer Gesamtaussage integriert.
(1) Als Prognosegrundlage dient die Gemeinschaftsdiagnose der Projektgruppe
deutscher Wirtschaftsforschungsinstitute aus dem Frühjahr 2026:
'Energiepreisschock überlagert Fiskalimpuls - Wachstumskräfte versiegen', https:
//gemeinschaftsdiagnose.de/wp-content/uploads/2026/04/IfW_Kiel_GD_1_2026_final.p
df (abgerufen am 22.04.2026).
(2) Bevölkerungsdaten aus dem Acxiom Marktdatenspektrum zum Release 2026R07:
https://www.acxiom.de/geomarketing/marktdaten/ (abgerufen am 30.06.2026)
Über Acxiom
Acxiom setzt Daten gezielt ein, um komplexe Herausforderungen für weltweit
führende Unternehmen und Agenturen zu lösen. Als vernetzte Daten- und
Identitätsplattform für Omnicom (OMC) vereinheitlicht, verknüpft und bereitet
Acxiom Daten für KI-gesteuerte Marketing und Entscheidungsfindungen auf, wodurch
Technologie-Investionionen maximiert werden. Als führendes Unternehmen im
Bereich Datenethik und -governance bietet Acxiom einen datenschutzorientierten
Ansatz in der Zusammenarbeit mit Kunden weltweit. Acxiom ist mit Niederlassungen
in den USA, Großbritannien, Deutschland, China, Polen und Mexiko international
vertreten.
Verbinden Sie sich mit Acxiom auf LinkedIn (https://www.google.com/url?sa=t&sour
ce=web&rct=j&opi=89978449&url=https://de.linkedin.com/company/acxiom-deutschland
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r93CYE) und entdecken Sie mehr unter Acxiom.de (https://www.acxiom.de/).
Pressekontakt:
markengold PR GmbH
Anja Wiebensohn / Franziska Naumann
Sophienstr. 16, 10178 Berlin
Tel.: +49(0)30 / 219 159-60
mailto:acxiom@markengold.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/146705/6359140
OTS: Acxiom
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