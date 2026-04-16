16.04.2026 14:03:38

OTS: ADAC / In Brandenburg und Bayern tankt man aktuell am teuersten / ADAC ...

In Brandenburg und Bayern tankt man aktuell am teuersten / ADAC

Vergleich der Kraftstoffpreise in den Bundesländern: Bremen und

Nordrhein-Westfalen am günstigsten (FOTO)

München (ots) - Die Autofahrerinnen und Autofahrer in Brandenburg und Bayern

müssen derzeit deutschlandweit die höchsten Kraftstoffpreise bezahlen. Die

monatliche ADAC Auswertung der Tankstellenpreise in den 16 deutschen

Bundesländern zeigt, dass Super E10 in Brandenburg mit durchschnittlich 2,078

Euro am meisten kostet. Teuerstes Tank-Land für Dieselfahrer ist Bayern: Der

Preis für einen Liter des Selbstzünderkraftstoffs liegt dort aktuell bei 2,212

Euro.

Am günstigsten tanken die Autofahrer aktuell in Bremen und Nordrhein-Westfalen.

In der Hansestadt kostet ein Liter Super E10 im Mittel 2,026 Euro und damit 5,2

Cent weniger als in Brandenburg. Preiswertestes Bundesland für Dieselfahrer ist

Nordrhein-Westfalen mit einem Durchschnittspreis von 2,148 Euro je Liter. Diesel

ist damit im bevölkerungsreichsten Bundesland 6,4 Cent billiger als im größten

deutschen Flächenland Bayern. Tendenziell sind dichter besiedelte Bundesländer,

in denen es auch eine höhere Anzahl an Tankstellen gibt, etwas günstiger, weil

dort mehr Konkurrenz besteht.

Insgesamt sind die Kraftstoffpreise laut ADAC in etwa auf dem Niveau der

Auswertung im März. Am 12. März waren Hessen und ebenfalls Brandenburg die

teuersten Bundesländer, das Saarland und Rheinland-Pfalz waren am günstigsten.

Die heutige Auswertung zeigt außerdem, dass die Nähe zu günstigen Nachbarstaaten

kaum Einfluss auf die Höhe der Kraftstoffpreise in einzelnen Bundesländern hat.

So kann weder die Nachbarschaft Brandenburgs zum deutlich günstigeren Polen die

Preise auf deutscher Seite senken noch die Nachbarschaft Bayerns zu Österreich,

wo Tanken ebenfalls deutlich billiger ist als hierzulande.

Der ADAC empfiehlt, vor dem Tanken die Kraftstoffpreise zunächst zu vergleichen

und konsequent dort zu tanken, wo es am günstigsten ist. Anders als bisher ist

nicht mehr der Abend der günstigste Zeitraum zum Tanken, sondern kurz vor 12 Uhr

mittags. Die neue Tankregelung seit 1. April 2026 schreibt vor, dass nur noch

einmal am Tag - um 12 Uhr am Mittag - die Kraftstoffpreise angehoben werden

dürfen und danach 24 Stunden lang nur noch gleich bleiben oder gesenkt werden

dürfen.

Für die heutige Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 bei

der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet und

den 16 Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine

Momentaufnahme vom 16. April 2026 (11 Uhr) dar.

Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter

http://www.adac.de/tanken.

Pressekontakt:

ADAC Kommunikation

T +49 89 76 76 54 95

mailto:aktuell@adac.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6256841

OTS: ADAC

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