|
11.09.2026 19:16:38
OTS: ADNOC / ADNOC, XRG und Masdar vertiefen Partnerschaften in Deutschland ...
ADNOC, XRG und Masdar vertiefen Partnerschaften in Deutschland durch
strategische Abkommen in den Bereichen Energie, Industrie und
Technologie
Abu Dhabi, VAE / Berlin, Deutschland (ots) - Die Abkommen wurden während des
Staatsbesuchs des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate in Deutschland
unterzeichnet.
Dies folgt auf die Ankündigung der Vereinigten Arabischen Emirate, langfristig
40 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren, um die Industrie und weitere
Wirtschaftsbereiche der Zukunft aufzubauen.
Die Partnerschaften zwischen ADNOC, XRG und Masdar könnten Investitionen in Höhe
von mehr als 5 Milliarden Euro in den deutschen Energie- und Industriesektoren
ermöglichen.
Die Zusammenarbeit baut auf dem langjährigen Beitrag von ADNOC und Masdar zur
Energiesicherheit Deutschlands auf, der dem Strombedarf von vier Millionen
Haushalten entspricht.
ADNOC, XRG und Masdar haben heute Vereinbarungen mit führenden deutschen
Unternehmen bekanntgegeben. Diese stärken die strategische Partnerschaft
zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Deutschland in den
Bereichen Energie, Industrie und Spitzentechnologie und können Investitionen von
mehr als 5 Milliarden Euro ermöglichen. Sie vertiefen die Zusammenarbeit, indem
sie die Stärke der VAE im Energiebereich und ihr langfristiges Kapital mit den
industriellen und technologischen Kompetenzen Deutschlands verbinden.
Die Abkommen wurden während des Staatsbesuchs Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin
Zayed Al Nahyan, Präsident der VAE, in der Bundesrepublik Deutschland
unterzeichnet und folgen auf die Ankündigung geplanter langfristiger
Investitionen in Höhe von 40 Milliarden Euro in Deutschland. Die Vereinbarungen
mit RWE, Securing Energy for Europe (SEFE), MB Energy, Covestro, Siemens
Industrial und Bosch Middle East decken Flüssigerdgas (LNG), Gas, erneuerbare
Energien, fortschrittliche Werkstoffe und Technologie ab.
Seine Exzellenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Managing Director und Group-CEO von
ADNOC, Executive Chairman von XRG und Chairman von Masdar, erklärte: "Die
Vereinigten Arabischen Emirate und Deutschland blicken auf eine jahrzehntelange,
vertrauensvolle Partnerschaft zurück, auf deren Basis wir das
Wirtschaftswachstum und den gemeinsamen Wohlstand langfristig vorantreiben
möchten. Die in dieser Woche angekündigten zusätzlichen langfristigen
Investitionen in Höhe von 40 Milliarden Euro sowie die heute von ADNOC, XRG und
Masdar mit unseren deutschen Partnern unterzeichneten Vereinbarungen bauen auf
unseren Investitionen in der gesamten deutschen Energie- und Industrielandschaft
auf und markieren einen weiteren Schritt hin zu einer verstärkten
Zusammenarbeit, die beiden Ländern neue Chancen eröffnen wird."
Die Vereinbarungen wurden zeitgleich mit der Gründung des Emiratisch-Deutschen
Investitionsrats bekannt gegeben. Der Rat soll Regierung, Kapitalgeber und
Unternehmen zusammenbringen, um langfristige Investitionen zu mobilisieren,
bestehende Hürden abzubauen und das Wachstum in vorrangigen Sektoren zu
beschleunigen.
ADNOC und die RWE Supply & Trading GmbH unterzeichneten eine Absichtserklärung
(Letter of Intent, LOI) zur Ausarbeitung von bis zu zwei langfristigen Verträgen
zum Verkauf und Kauf von LNG, die auf einer strategischen
Kooperationsvereinbarung vom Februar 2026 aufbauen. Beide Parteien werden darauf
hinarbeiten, LNG nach Deutschland und Europa sowie auf den asiatischen Markt zu
liefern, das aus dem wachsenden LNG-Portfolio von ADNOC Gas und XRG stammt,
darunter Ruwais, Das, Rio Grande, Mosambik und Argentinien. Die Lieferungen
sollen Anfang der 2030er Jahre beginnen.
TA'ZIZ und Covestro unterzeichneten im Anschluss an die erste Ankündigung vom
Juni 2026 eine Absichtserklärung (LOI), in der die nächsten Schritte ihrer
gemeinsamen Machbarkeitsstudie für eine globale Wertschöpfungskette für
Methylendiphenyldiisocyanat (MDI) in Ruwais dargelegt wurden. Vorbehaltlich der
Ergebnisse der Studie und der erforderlichen Genehmigungen beabsichtigen die
Parteien, in den kommenden Monaten über die nächste Phase zu entscheiden. Ziel
ist es, auf eine endgültige Investitionsentscheidung hinzuarbeiten, die
möglicherweise den Weg für den Produktionsstart Anfang der 2030er Jahre ebnen
könnte.
Des Weiteren unterzeichneten ADNOC, XRG und SEFE ein Memorandum of Understanding
(MoU), um strategische Möglichkeiten entlang der Wertschöpfungsketten für Erdgas
und LNG auszuloten. Im Rahmen der Vereinbarung sollen potenzielle Kooperationen
in den Bereichen Gasversorgung, Infrastruktur, Logistik und Portfoliooptimierung
bewertet werden, um die langfristige Energiesicherheit und Marktentwicklung in
Europa zu unterstützen.
Covestro, Fertiglobe und MB Energy unterzeichneten ebenfalls eine
Absichtserklärung (MoU), um eine Zusammenarbeit zur Förderung der Entwicklung
kohlenstoffarmer Ammoniaklieferketten nach Deutschland zu prüfen.
Im Bereich der erneuerbaren Energien unterzeichneten Masdar und RWE eine
Absichtserklärung (MoU), um eine gemeinsame Teilnahme an künftigen deutschen
Offshore-Windkraft-Auktionen zu sondieren. Unabhängig davon unterzeichneten
Masdar und Luxcara eine Absichtserklärung (MoU) zur Gründung einer strategischen
Partnerschaft, um mögliche gemeinsame Investitionen in Offshore-Windkraft- und
Batteriespeicherprojekte in Deutschland und im weiteren europäischen Raum zu
prüfen.
Darüber hinaus unterzeichnete ADNOC strategische Kooperationsvereinbarungen mit
Bosch Middle East, Siemens Energy und Siemens Industrial, um eine Zusammenarbeit
in den Bereichen fortschrittliche Technologien und künstliche Intelligenz zu
sondieren.
Die Abkommen knüpfen an Investitionen von mehr als 20 Milliarden Euro an, die
ADNOC, XRG und Masdar bereits im deutschen Energie- und Industriesektor getätigt
haben. Dazu zählen die wegweisende Investition von XRG in Höhe von 14 Milliarden
Euro in Covestro sowie Masdars Investitionen in den Offshore-Windpark "Baltic
Eagle". Dieser liefert erneuerbaren Strom für rund 475.000 deutsche Haushalte.
ADNOC verfügt zudem über langfristige LNG-Lieferverträge für den deutschen Markt
im Umfang von 1,6 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) und stellt damit Gas zur
Versorgung von mehr als 3,5 Millionen Haushalten bereit.
# # #
Über ADNOC
ADNOC ist ein führender, diversifizierter Energie- und Petrochemiekonzern im
vollständigen Besitz des Emirats Abu Dhabi. Das Ziel von ADNOC ist es, den Wert
der umfangreichen Kohlenwasserstoffreserven des Emirats durch
verantwortungsvolle und nachhaltige Exploration und Förderung zu maximieren, um
das Wirtschaftswachstum und die Diversifizierung der Vereinigten Arabischen
Emirate zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.adnoc.ae/
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:
mailto:media@adnoc.ae
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129845/6350598
OTS: ADNOC
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.