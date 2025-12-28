OTS: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen / Ein Jahr der Weichenstellungen für die ...

|
Ein Jahr der Weichenstellungen für die deutschen Flughäfen /
ADV-Präsidentin zieht Bilanz und fordert eine Standortpolitik mit
Weitsicht für das Jahr 2026
Berlin (ots) - Der Flughafenverband ADV blickt auf ein richtungsweisendes Jahr
2025 zurück. Die deutschen Flughäfen haben sich in einem von Unsicherheiten
geprägten Umfeld als verlässliche Mobilitätsdrehscheiben bewiesen. Sie
investieren weiter in Nachhaltigkeit, Resilienz und Digitalisierung - und
leisten damit einen zentralen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilität und
internationalen Vernetzung Deutschlands.
"2025 war ein forderndes Jahr - und unsere Flughäfen haben Stärke,
Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft bewiesen. Nun kommt es darauf an,
diesen Kurs mit den richtigen politischen Entscheidungen zu festigen und die
Weichen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland zu stellen",
erklärt Aletta von Massenbach, Präsidentin des Flughafenverbands ADV.
Verkehrsentwicklung 2025: Stabilisierung mit Potenzial nach oben
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen - von geopolitischen Krisen bis hin zu
regulatorischen Unsicherheiten - konnten die ADV-Mitgliedsflughäfen im Jahr 2025
ein - wenn auch nur - moderates Wachstum verzeichnen. Bis zum Jahreswechsel
werden voraussichtlich rund 219 Millionen Passagiere die deutschen Flughäfen
2025 genutzt haben - ein Zuwachs von etwas mehr als 3 Prozent gegenüber dem
Vorjahr. Damit zeigt sich: Die Nachfrage ist da, die Menschen wollen und müssen
reisen - jetzt braucht es verlässliche Rahmenbedingungen, damit Airlines an den
deutschen Standorten wieder neue Strecken aufnehmen und attraktive Angebote
schaffen.
Erste Fortschritte im Haushalt - aber strukturelle Entlastung unabdingbar
Mit dem Bundeshaushalt 2026 wurden wichtige Anliegen der Flughäfen
berücksichtigt. Die Finanzierung der Flugsicherung an kleineren Flughäfen wurde
gesichert, Investitionen in Drohnenabwehrsysteme und nachhaltige
Bodenstromtechnik unterstützt. Auch die in Aussicht gestellte Rücknahme der
letzten Luftverkehrssteuererhöhung ist ein wichtiges Signal, dass nach 15 Jahren
kontinuierlich steigender Steuern und Abgaben erstmals eine Trendumkehr erfolgt.
ADV-Präsidentin sieht weiteren Handlungsbedarf
"Ein attraktives und adäquates Streckennetz und verlässliche Flugangebote sind
entscheidend für die internationale Wettbewerbsfähigkeit des
Wirtschaftsstandorts Deutschland. Die deutschen Flughäfen möchten auch in den
nächsten Jahren ihren Beitrag leistet, um Konnektivität und Wertschöpfung
auszubauen, für alle Wirtschaftsräume und Regionen, die auf eine leistungsfähige
Anbindung angewiesen sind. Die angekündigte Absenkung der Luftverkehrsteuer ist
ein wichtiger erster Schritt - sie ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass
der Standort Deutschland im EU-Vergleich über 50 Prozent stärker durch
staatliche Steuern und Abgaben belastet ist. Weiteres entschlossenes Handeln
aller Akteure ist entscheidend, damit der Luftverkehr in Deutschland seine
Wettbewerbsfähigkeit zurückerlangt", so von Massenbach.
ADV-Forderungen für 2026: Planbarkeit, Fairness, Investitionen
Um die Flughäfen in ihrer Funktion als Mobilitätsanker und Wirtschaftsmotoren zu
stärken, benennt die ADV-Präsidentin folgende Handlungsfelder:
- Dauerhafte Entlastung bei Steuern und staatlichen Gebühren
- Verlässliche langfristige Finanzierung der Flugsicherung an kleineren
Flughäfen
- Neue bzw. erweiterte Luftverkehrsabkommen mit Drittstaaten
- Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren - durch
Berücksichtigung von Vorhaben der Flughäfen als Maßnahmen im überragenden
öffentlichen Interesse nach dem Infrastruktur-Zukunftsgesetz
- Verlässliche Betriebszeiten, keine weiteren Einschränkungen im
Nachtflugbetrieb
Flughäfen bleiben Investoren in die Zukunft
Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage setzen die deutschen Flughäfen ihre
Transformationsprojekte konsequent fort. In den Bereichen Klimaschutz,
Digitalisierung, Sicherheitsinfrastruktur und Personal werden auch 2026
Investitionen aus eigener Kraft gestemmt. "Unsere Flughäfen stehen für
Verlässlichkeit, Zukunftsorientierung und Leistungsbereitschaft. Jetzt ist es an
der Politik, unseren Standort mit Weitsicht zu stärken, resümiert von
Massenbach.
