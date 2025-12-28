OTS: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen / Ein Jahr der Weichenstellungen für die ...

Ein Jahr der Weichenstellungen für die deutschen Flughäfen /

Berlin (ots) - Der Flughafenverband ADV blickt auf ein richtungsweisendes Jahr

2025 zurück. Die deutschen Flughäfen haben sich in einem von Unsicherheiten

geprägten Umfeld als verlässliche Mobilitätsdrehscheiben bewiesen. Sie

investieren weiter in Nachhaltigkeit , Resilienz und Digitalisierung - und

leisten damit einen zentralen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilität und

internationalen Vernetzung Deutschlands.

"2025 war ein forderndes Jahr - und unsere Flughäfen haben Stärke,

Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft bewiesen. Nun kommt es darauf an,

diesen Kurs mit den richtigen politischen Entscheidungen zu festigen und die

Weichen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland zu stellen",

erklärt Aletta von Massenbach, Präsidentin des Flughafenverbands ADV.

Verkehrsentwicklung 2025: Stabilisierung mit Potenzial nach oben

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen - von geopolitischen Krisen bis hin zu

regulatorischen Unsicherheiten - konnten die ADV-Mitgliedsflughäfen im Jahr 2025

ein - wenn auch nur - moderates Wachstum verzeichnen. Bis zum Jahreswechsel

werden voraussichtlich rund 219 Millionen Passagiere die deutschen Flughäfen

2025 genutzt haben - ein Zuwachs von etwas mehr als 3 Prozent gegenüber dem

Vorjahr. Damit zeigt sich: Die Nachfrage ist da, die Menschen wollen und müssen

reisen - jetzt braucht es verlässliche Rahmenbedingungen, damit Airlines an den

deutschen Standorten wieder neue Strecken aufnehmen und attraktive Angebote

schaffen.

Erste Fortschritte im Haushalt - aber strukturelle Entlastung unabdingbar

Mit dem Bundeshaushalt 2026 wurden wichtige Anliegen der Flughäfen

berücksichtigt. Die Finanzierung der Flugsicherung an kleineren Flughäfen wurde

gesichert, Investitionen in Drohnenabwehrsysteme und nachhaltige

Bodenstromtechnik unterstützt. Auch die in Aussicht gestellte Rücknahme der

letzten Luftverkehrssteuererhöhung ist ein wichtiges Signal, dass nach 15 Jahren

kontinuierlich steigender Steuern und Abgaben erstmals eine Trendumkehr erfolgt.

ADV-Präsidentin sieht weiteren Handlungsbedarf

"Ein attraktives und adäquates Streckennetz und verlässliche Flugangebote sind

entscheidend für die internationale Wettbewerbsfähigkeit des

Wirtschaftsstandorts Deutschland. Die deutschen Flughäfen möchten auch in den

nächsten Jahren ihren Beitrag leistet, um Konnektivität und Wertschöpfung

auszubauen, für alle Wirtschaftsräume und Regionen, die auf eine leistungsfähige

Anbindung angewiesen sind. Die angekündigte Absenkung der Luftverkehrsteuer ist

ein wichtiger erster Schritt - sie ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass

der Standort Deutschland im EU-Vergleich über 50 Prozent stärker durch

staatliche Steuern und Abgaben belastet ist. Weiteres entschlossenes Handeln

aller Akteure ist entscheidend, damit der Luftverkehr in Deutschland seine

Wettbewerbsfähigkeit zurückerlangt", so von Massenbach.

ADV-Forderungen für 2026: Planbarkeit, Fairness, Investitionen

Um die Flughäfen in ihrer Funktion als Mobilitätsanker und Wirtschaftsmotoren zu

stärken, benennt die ADV-Präsidentin folgende Handlungsfelder:

- Dauerhafte Entlastung bei Steuern und staatlichen Gebühren

- Verlässliche langfristige Finanzierung der Flugsicherung an kleineren

Flughäfen

- Neue bzw. erweiterte Luftverkehrsabkommen mit Drittstaaten

- Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren - durch

Berücksichtigung von Vorhaben der Flughäfen als Maßnahmen im überragenden

öffentlichen Interesse nach dem Infrastruktur-Zukunftsgesetz

- Verlässliche Betriebszeiten, keine weiteren Einschränkungen im

Nachtflugbetrieb

Flughäfen bleiben Investoren in die Zukunft

Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage setzen die deutschen Flughäfen ihre

Transformationsprojekte konsequent fort. In den Bereichen Klimaschutz,

Digitalisierung, Sicherheitsinfrastruktur und Personal werden auch 2026

Investitionen aus eigener Kraft gestemmt. "Unsere Flughäfen stehen für

Verlässlichkeit, Zukunftsorientierung und Leistungsbereitschaft. Jetzt ist es an

der Politik, unseren Standort mit Weitsicht zu stärken, resümiert von

Massenbach.

